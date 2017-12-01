Немцы подивились красоте Audi

Немецкая автомобильная компания Audi получила две премии Auto Trophy, учрежденных журналом Auto Zeitung. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель компании.

Модель Audi Q7 была признана читателями издания лучшим кроссовером премиального класса. Кроме того, бренд победил в номинации «Лучший дизайн». Награды были вручены председателю правления Audi AG Руперту Штадлеру.

Фото: Audi 1 /3

«Эта победа подтверждает повышенный интерес наших покупателей к кроссоверам с высоким уровнем комфорта, присущим автомобилям премиум-класса. Примерно к середине следующего десятилетия каждый второй автомобиль Audi, приобретаемый клиентами, будет кроссовером», — прокомментировал награждение Штадлер.

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Награждение прошло в 30-й раз. Победители выбираются голосованием читателей журнала и интернет-пользователей портала Auto Zeitung. Марка Audi за время существования премии побеждала в разных номинациях 79 раз.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).