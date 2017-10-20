Новый Audi с лазерным сканером научился самостоятельно заезжать в гараж

Немецкая автомобильная компания Audi представила четырехдверное купе класа гран туризмо А7 Sportback. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе фирмы.

Автомобиль будет оборудован дистанционным парковочным автопилотом и дистанционным автопилотом для парковки в гараж Audi AI. Система позволит поставить машину на парковочное место или в гараж и вывести из него. Оборудование активируется водителем через приложение myAudi на смартфоне, выйдя из автомобиля. Центральный блок управления ассистирующих систем (zFAS) использует информацию, поступающую от набора датчиков, и постоянно рассчитывает модель окружающего пространства. В зависимости от комплектации автомобиль может оснащаться пятью радарными датчиками, пятью камерами, двенадцатью ультразвуковыми датчиками и лазерным сканером.

Фото: Audi 1 /4

В салоне установлены два сенсорных дисплея высокого разрешения. Посредством верхнего дисплея водитель управляет информационно-развлекательной системой. Нижний дисплей диагональю 8,6 дюйма, расположенный на асимметричной консоли центрального тоннеля, обеспечивает управление климатической системой и функциями комфорта.

Машина оснащается трехлитровым двигателем V6 TFSI мощностью 340 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 5,3 секунды, максимальная скорость — 250 километров в час. Расход топлива в цикле NEDC — 6,8 литра на 100 километров.

Модель поступит в продажу в Европе в феврале 2018 года по цене от 67 800 евро. Поставки в Россию запланированы во втором квартале 2018 года; цены пока не сообщаются.

Audi — немецкий автопроизводитель, входит в состав Volkswagen Group. Компания основана в 1932 году. В настоящее время ее штаб-квартира расположена в Ингольштадте (Германия).

