Герои мультиков «принесут» своим создателям пенсионные льготы

В Госдуму внесены законопроекты о страховом взносе 14% и льготном тарифе взноса в Пенсионный фонд в 8% для организаций, производящих мультфильмы. Об этом сообщает сайт правительства России.

Согласно законопроектам, льготные ставки будут должны действовать с 2018 по 2023 годы. Отмечается, что таким образом удастся снизить себестоимость производства анимационного кино и позволит привлекать высококвалифицированных специалистов. Законопроекты одобрены на заседании правительства 23 ноября.

23 ноября сообщалось, что партия Единая Россия планирует обсудить индексацию пенсий для некоторых категорий работающих пенсионеров.