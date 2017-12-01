Японец набрызгал краски на голую грудь польской модели

Японский эротический фотограф Нобуеси Араки расписал красками в абстрактной манере сделанные им фотографии польской модели Ани Рубик, сообщает WWD.

На снимках серии из 16 фотографий под названием Saint Laurent Shiki-in модель предстает в полупрозрачном белье, совершенно не скрывающем грудь. Поверх снимков нанесены мазки и брызги краски ярких цветов в абстрактной манере. По сообщению издания, над серией вместе с Нобуеси Араки работал креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Он назвал фотографа «ключевой фигурой современной мировой культуры», а Аню Рубик — «свободной и гедонистичной женщиной».

Проект создан для французского модного дома Saint Laurent и представлен в концептуальном модном бутике Colette в Париже. Работы Араки будут находиться в бутике до его официального закрытия 20 декабря 2017 года.

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Ранее сообщалось, что Saint Laurent выпустил для бутика Colette коллекцию аксессуаров и технических устройств. В линейку, посвященную закрытию бутика, вошли кожаный хлыст, визитница, брелки, леопардовый скейтборд, пленочный фотоаппарат, мотороллер, шлемы, наушники, колонка, зажигалка и толстовки с различными принтами.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

Colette — концептуальный парижский бутик, который был открыт в 1997 году. В магазине продаются одежда, аксессуары, книги, гаджеты, музыкальные устройства и записи, сувениры и другие товары.