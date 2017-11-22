Saint Laurent предложил прокатиться на мотороллере с хлыстом

Французский бренд Saint Laurent выпустил для парижского бутика colette коллекцию аксессуаров и технических устройств. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает HypeBeast.

В линейку, посвященную закрытию бутика, вошли кожаный хлыст, визитница, брелки, леопардовый скейтборд, пленочный фотоаппарат, мотороллер, шлемы, наушники, колонка, зажигалка и толстовки с различными принтами.

Фото: Saint Laurent 1 /4

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Отмечается, что коллекция будет доступна с 27 ноября по 20 декабря.

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

colette — концептуальный парижский бутик, который был открыт в 1997 году. В магазине продаются одежда, аксессуары, книги, музыка, сувениры и другие товары. Его закрытие запланировано на 20 декабря нынешнего года.