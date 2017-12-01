Знаменитости запутались в своих любовниках из-за журнала

Актер Рассел Кроу увидел в свежем номере австралийского журнала New Idea объявление о том, что он и певица Дельта Гудрем наконец-то стали парой, и решил потроллить издание. К нему подключились и другие селебрити, которым приписывали роман с актером.

«Эй, Дельта Гудрем, должны и мы как-то прокомментировать это? — обратился в Twitter к певице Кроу. — Приношу извинения Терри Ирвин и Софии Форрест, юной мексиканской ассистентке и всем другим моим любовницам по версии австралийского журнала».

На шутку Кроу тут же отреагировала Гудрем.

«О, ты только что слышал новости?! Ха-ха! .. Подожди, не была ли я жената на моем друге Силе (певец Seal) или мы уже закончили отношения? Нет, подожди, у меня же есть ребенок!» — продолжила троллинг певица.

К дискуссии подключилась и Терри Ирвин, бывшая жена известного естествоиспытателя Стива Ирвина, который погиб в 2006 году от смертельного удара ската-хвостокола. Затем в шуточный диалог вступили и обычные пользователи.

«Тебе все еще скучно?»

Они отметили, что таблоиды «полны решимости увидеть его в паре с кем-то». «Они забыли упомянуть меня, — пишет одна из поклонниц и дает Кроу совет. — Просто живите своей жизнью и игнорируйте журналы».

Как пишет Mashabe, на самом деле статья в New Idea посвящена не романтической связи Кроу и Гудрем, а «горячему новому слуху» о том, что Кроу может заменить Сила в кресле наставника в шоу Voice.