Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность

Жена Ченнинга Татума актриса Дженна Деван-Татум опубликовала в Instagram снимок в кружевном боди и ботфортах. Подписчики Дженны сочли ее образ слишком сексуальным для матери четырехлетнего ребенка.
«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа. Я люблю эти женские сапоги, спасибо вам! Jlo x Giuseppe», — оставила Дженна подпись под фотографией.
Фотография обрела популярность на просторах интернета. Только в Instagram снимок собрал 190 тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики оставляли комплименты 36-летней актрисе, которая поддерживает хорошую форму. Однако нашлись и те, кто счел образ Дженны слишком непристойным для взрослой женщины, у которой подрастает дочь.
Пользователи присмотрелись и к другим снимкам Дженны и нашли в них еще больше неуместной демонстрации сексуальности. «Поменьше секса, Дженна, тебе есть что показать, кроме своей задницы…» — пишут ее подписчики.
Однако у актрисы нашлось больше заступников, чем недоброжелателей. Под снимками в Instagram они называют ее «горячей штучкой», призывают женщину не обращать внимания на хейтеров и дальше радовать откровенными снимками. Некоторые матери написали в комментариях к фотографии в ботфортах, что мечтали бы выглядеть так, как Дженна.
Ченнинг Татум познакомился с Дженной в 2006 году на съемках молодежной музыкальной мелодрамы «Шаг вперед». В 2013 году у пары родилась дочь, которую назвали Эверли.
Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк» и десяткам других картин.