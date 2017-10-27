Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность

Жена Ченнинга Татума актриса Дженна Деван-Татум опубликовала в Instagram снимок в кружевном боди и ботфортах. Подписчики Дженны сочли ее образ слишком сексуальным для матери четырехлетнего ребенка.

A post shared by Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) on Oct 24, 2017 at 8:10pm PDT

«Только Джей Ло может заставить девушку сбросить все, оставить свой любимый комбинезон и сделать спонтанное случайное изображение в зеркале шкафа. Я люблю эти женские сапоги, спасибо вам! Jlo x Giuseppe», — оставила Дженна подпись под фотографией.

Фотография обрела популярность на просторах интернета. Только в Instagram снимок собрал 190 тысяч лайков и сотни комментариев. Подписчики оставляли комплименты 36-летней актрисе, которая поддерживает хорошую форму. Однако нашлись и те, кто счел образ Дженны слишком непристойным для взрослой женщины, у которой подрастает дочь.

Пользователи присмотрелись и к другим снимкам Дженны и нашли в них еще больше неуместной демонстрации сексуальности. «Поменьше секса, Дженна, тебе есть что показать, кроме своей задницы…» — пишут ее подписчики.

A post shared by Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) on Sep 18, 2017 at 4:57am PDT

Однако у актрисы нашлось больше заступников, чем недоброжелателей. Под снимками в Instagram они называют ее «горячей штучкой», призывают женщину не обращать внимания на хейтеров и дальше радовать откровенными снимками. Некоторые матери написали в комментариях к фотографии в ботфортах, что мечтали бы выглядеть так, как Дженна.

Ченнинг Татум познакомился с Дженной в 2006 году на съемках молодежной музыкальной мелодрамы «Шаг вперед». В 2013 году у пары родилась дочь, которую назвали Эверли.

Татум известен по ролям в голливудских фильмах «Война миров», «Побочный эффект», «Дорогой Джон», «Омерзительная восьмерка», «Супер Майк» и десяткам других картин.