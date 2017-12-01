Мышей и тараканов выселили из Белого дома

В распоряжении СМИ оказался список заказов на хозяйственные работы в Белом доме за последние два года. Из него следует, что в резиденции президента США борются с тараканами, мышами и муравьями, сообщил телеканал News4.

Журналисты узнали, что постройки как минимум четыре раза за два года наводняли тараканы, в столовой и зале оперативных совещаний селились мыши, а в оконной раме кабинета главы аппарата Белого дома — муравьи.

«Эти здания старые. А все владельцы старых домов знают, что с ними приходится много возиться», — отметил бывший глава сервисной службы Белого дома Брайан Миллер (Brian Miller).

Паразиты — не новая проблема для администрации. Huffpost сообщает, что еще в 1977 году 39-й президент США Джимми Картер писал в своих дневниках о грызунах. «Уже два или три месяца я твержу им избавиться от мышей. Их становится все больше и больше, и я собираюсь либо кого-нибудь уволить, либо выгнать мышей, либо сделать и то, и другое», — отмечалось в записях.