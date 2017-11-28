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Рождественские украшения в Белом доме сравнили с декорациями в фильмах ужасов

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Рождественские украшения в Белом доме показались пользователям сети скорее пугающими, чем красивыми. Фотография убранства резиденции президента США появилась в Twitter-аккаунте Стефани Гришем (Stephanie Grisham), пресс-секретаря Мелании Трамп.

«Праздники на носу! Прямо сейчас первая леди занимается последними приготовлениями», — написала Гришем.

Комментаторы в недоумении заметили, что декорации выглядят вовсе не жизнерадостно. «Разве рождественские украшения должны вселять чувство смутной тревоги и ужаса?» — недоумевает пользователь amanda hugandkiss‏.

Юзер Джоэль Тайлер и вовсе сравнил атмосферу в Белом доме с мультфильмом Тима Бертона «Кошмар перед Рождеством».

Другим пользователям украшения напомнили пугающие виды отеля «Оверлук» из фильма ужасов «Сияние», снятому по мотивам романа Стивена Кинга.

Как выяснилось позже, при дневном свете украшения выглядят не так пугающе. Зачем пресс-секретарю понадобилось выкладывать фотографию именно при таком освещении — неизвестно.

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