В Белом доме разглядели «кровавое» убранство и ужаснулись

Супруга президента США Мелания Трамп продемонстрировала в Twitter, как нарядили Белый дом к Рождеству. «Белый дом искрится к Рождеству», — написала первая леди. Однако ее позитивный настрой разделили не все. Некоторым показались странными кроваво-красные елки в резиденции главы государства, напоминающие по форме сталагмиты.

На одном из кадров Мелания проходит по коридору, обставленному красными искусственными елками из неизвестного материала. Зрители предположили, что елки выкрашены кровью врагов первой леди.

«Думаю, это круто, кто-нибудь знает, где можно получить кровь невинных, чтобы окрасить мою елку?»

Кадры из Белого дома напомнили некоторым сцены из хоррора «Сияние».

«Рождественские украшения Мелании выглядят так, будто они прямиком из "Сияния"».

Меланию сравнили со злой королевой из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

«Злодейка отравила яблоки и тихо отступает».

— Jackson Get my new book Fear: 🤭🍊💩 in 🏠 (@jackrox) 27 ноября 2018, 04:43

Пользователи предположили, что с помощью красного цвета хозяйка Белого дома рассчитывала сгладить эффект от прошлогоднего убранства, которое сочли слишком холодным. Тогда украшения тоже посчитали пугающими.

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