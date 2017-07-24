Семейство Трамп объяснило нежелание заводить «первого питомца США»

В семье американского президента Дональда Трампа в ближайшее время не появится «первый питомец США», информирует Associated Press.

Как пояснила Стефани Гришэм (Stephanie Grisham), пресс-секретарь супруги главы государства Мелании Трамп, на данный момент планов заводить животных у семейства нет, поскольку процесс обустройства Белого дома еще не закончен.

Таким образом, отмечает информагентство, Трамп может нарушить старинную президентскую традицию, в соответствии с которой почти у всех американских лидеров есть питомцы. Например, Франклин Рузвельт, Джордж Буш-младший и Барак Обама держали собак. У Джона Кеннеди было множество домашних животных (собаки, кошки, птицы, хомяки и кролик).

Также AP напоминает, что у вице-президента США Майка Пенса есть домашние животные (щенок, две кошки и кролик).

Питомцы часто попадают в сводки политических новостей. Например, в апреле 2017 года Сатакэ Норихиса, губернатор японской провинции Акита, рассказал о том, как живется коту, подаренному президентом России Владимиром Путиным.

