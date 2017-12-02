Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X

Samsung представила телефон-раскладушку W2018, презентация прошла в Китае, пишет Gizmochina.

У смартфона два дисплея с заявленным разрешением Full HD, основная камера 12 мегапикселей и фронтальная — пять мегапикселей, телефон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835.

На презентации Samsung не назвала стоимостью телефона. Как предполагает The Verge, цена устройства может быть даже выше, чем у Samsung W2017, который стоил три тысячи долларов, издание Phandroid пишет о цене 2 400 долларов. Это дороже, чем iPhone X, стоимость которого начинается от тысячи долларов.

W2018 представлен в золотом и платиновом корпусе с прочным стеклом Gorilla Glass.

The Verge уточняет, что серия W, как и в другие раскладушки от южнокорейского производителя популярны в Азии. В 2017 году Samsung выпустила телефон Folder Flip 2, он доступен только в Южной Корее.