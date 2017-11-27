В AliExpress назвали самый популярный товар «Черной пятницы»

Самым популярным товаром прошедшей «Черной пятницы» в России стала электрическая зубная щетка Oral-B, на втором месте оказался ноутбук Lenovo, а закрывает тройку лидеров смартфон Samsung Galaxy A5. Об этом говорится в релизе торговой площадки AliExpress, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Также в пятерку самых покупаемых товаров попали сразу два смартфона компании Apple: iPhone SE и iPhone 7. Всего в распродаже участвовало более 300 товаров со средней скидкой около 50 процентов.

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«Рекордсменом по росту интереса у покупателей на неделе перед "Черной пятницей" стал запрос "телевизор" — пользователей эта категория интересовала почти на 600 процентов больше, чем раньше», — отмечается в сообщении.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в «Черную пятницу» россияне потратили 30 миллиардов рублей. Покупателями товаров со скидками стали 20 миллионов человек.

В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress. Площадки AliExpress, Alibaba, Taobao, а также кинокомпания Alibaba Pictures и платформа для электронных платежей Alipay входят в состав Alibaba Group — самой крупной китайской компании в области интернет-торговли. На долю корпорации приходится 80 процентов оборота электронного рынка Китая.