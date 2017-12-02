Сирийцы показали захваченные у ИГ тысячи ружей и грузовики с гаубицами

Видео: Directorate 4 / Telegram

Сирийское новостное агентство SANA опубликовало на YouTube видео вооружения, захваченного у боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в России) в деревнях аль-Ашара, Сабихан и ас-Сальхия в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская армия изъяла несколько тысяч единиц стрелкового оружия (автоматы Калашникова и самодельные ружья), запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные танковые пулеметы, 130-миллиметровую пушку М-46 (орудие этого типа использовалось для обстрела позиций сирийской армии у Абу-Камаля).

Кроме того, у боевиков захватили несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями, к примеру, в кузове ГАЗ-3309 была установлена 152-миллиметровая гаубица Д-20.