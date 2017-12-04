Бинбанк запустил новогдний вклад

Бинбанк запустил вклад «Новогодний» со ставкой 8,3 процента годовых. Сезонный депозит открывается в рублях на 150 или 200 дней, минимальная сумма — 50 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что процентная ставка 8,3 процента годовых является фиксированной на весь срок действия вклада. Пополнение предусмотрено в течение первых 30 календарных дней с даты открытия вклада, ограничений по минимальной сумме дополнительных взносов нет. Вклад «Новогодний» позволяет клиентам Бинбанка в случае необходимости досрочно без потери начисленных процентов снять сумму, не превышающую 20 процентов от первоначального размера депозита. Выплата процентов происходит в конце срока.

Как отметил финансовый аналитик, экс-главный редактор сайта «Банкир.ру» Сергей Вильянов, сезонные вклады — это традиционный, хорошо себя зарекомендовавший инструмент. «Разные банки к нему регулярно прибегают. На моей памяти сезонные вклады минимум лет 10 объявляются, причем не только под Новый год, но и весенние, и летние», — подчеркнул он.

В ноябре сообщалось о том, что Бинбанк запустил акцию для клиентов, представляющих малый и средний бизнес, позволяющую получить надбавку до 0,4 процентного пункта к базовой ставке при переоформлении «классического» депозита.