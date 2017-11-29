Бинбанк автоматически подключит к кэшбек-сервису держателей карт «Мир»

Бинбанк автоматически подключит держателей карт платежной системы «Мир» к сервису кэшбэка. Об этом говорится в сообщении банка. Клиентам Бинбанка с картами «Мир» не придется проходить самостоятельную регистрацию на портале privetmir.ru — за них это сделает сам банк и платежная система.

«Этой услугой банки привлекают клиентов. Для них это интересно: кто-то выбирает отдельные направления магазинов, кто-то, наоборот, предпочитает достаточно широкий спектр, и в зависимости от того, насколько конкретному клиенту интересен именно этот сектор, человек ищет себе карты, которые позволят вернуть часть потраченных средств. Данный клиентоориентированный сервис будет развиваться, и разнообразие кэшбеков, скорее всего, будет увеличиваться», — убежден старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич.

Уровень возврата средств по картам «Мир» может достигать 20 процентов от потраченной суммы. Кэшбэк предусмотрен при оплате в кафе и ресторанах, магазинах бытовой техники, автозаправках, турагентствах, сервисах по продаже билетов, аптеках и других предприятиях, участвующих в проекте. Следить за кэшбэком клиенты могут в больном и интернет-банках Бинбанка.

Бинбанк выпускает карты «Мир» совместно с Русским географическим обществом: оплачивая покупки с помощью карты «РГО Бинбанк», клиент вносит свой вклад в сохранение природы, а также в образовательную и научно-исследовательскую деятельность РГО.