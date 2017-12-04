Британские деньги для сирийской оппозиции внезапно попали к террористам

Правительство Великобритании приостановило финансирование проекта помощи полиции оппозиционных сил в Сирии после информации о том, что часть денег оказалась в руках экстремистов. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на данные собственного расследования.

Лондон начал поддерживать формирование полицейских структур на подконтрольных оппозиции территориях в 2014 году. Посредником в этой работе выступила компания Adam Smith International (ASI).

Как указывают авторы исследования, сформированная «Свободная сирийская полиция» (ССП) действует в нескольких провинциях, среди которых — Алеппо, Дара и Идлиб. Согласно условиям выделения средств, полицейские не должны носить оружие и ни в коем случае не должны сотрудничать с экстремистскими группировками.

При этом BBC News утверждает, что эти правила нарушаются. В частности, полицейские сотрудничали с судами, выносящими смертные приговоры, в одном таком случае две женщины были забиты камнями. Кроме того, стражи порядка из ССП получали деньги наличными, а затем передавали их экстремистским группировкам, контролировавшим тот или иной район. Более того, лидеры ряда террористических отрядов сами назначали тех, кто будет служить в полиции.

Зарплаты в ряде случаев начислялись «мертвым душам» — погибшим или никогда не существовавшим людям. которые числились в рядах ССП.

В документах ASI, оказавшихся в распоряжении репортеров, указано, что полицейские в провинции Алеппо были вынуждены отдать свою зарплату боевикам из группировки «Нур ад-Дин аз-Зинки», члены которой обвинялись в частности, в обезглавливании в 2016 году мальчика 10 лет. Кроме того, в ряде случаев зафиксировано сотрудничество сотрудников ССП с «Джабхат ан-Нусрой» (запрещена в России).

