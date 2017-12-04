Взорванный стадион в США отказался рушиться

Стадион «Сильвердоум» в городе Понтиак (штат Мичиган, США), который собирались демонтировать с помощью контролируемого взрыва, не обрушился. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает BBC News.

Арену, на которой выступала команда Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Детройт Лайонс», планировалось снести в воскресенье. Однако после серии взрывов сооружение полностью уцелело. По словам местных чиновников, стадион был спроектирован слишком хорошо.

Стадион вмещает 80 311 зрителей. Он был открыт в 1975 году и реконструирован в 2010-м.

21 ноября крытый стадион «Джорджия Доум» в Атланте (штат Джоржия, США) был снесен за считаные секунды. Арена использовалась с 1992 года и вмещала в себя 71 250 зрителей.