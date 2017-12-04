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Экстремисты планировали захватить администрацию и ограбить магазин в Хабаровске

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Следственными органами Хабаровского края возбуждено уголовное дело по подозрению в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает сайт СУ СК по краю.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество националистического характера. В свою группу они вовлекли двоих знакомых. «Злоумышленники раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий проводили свои тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.

Члены группы планировали акции против лиц неславянской внешности, готовились напасть на администрацию одного из районов Хабаровска и на одну из торговых точек.

В настоящее время все подозреваемые задержаны, двое из них оказались студентами. Решается вопрос о мере пресечения для них.

В ноябре Верховный суд признал, что привлечение детей к деятельности запрещенных экстремистских организаций может быть основанием для лишения родительских прав.

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