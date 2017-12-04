Обновление iOS привело к отказу работы Face ID

Владельцы iPhone X пожаловались на прекращение работы Face ID после обновления системы. Об этом сообщает 9to5mac.

По словам пользователей, после обновления до iOS 11.2 у них на экране появилось сообщение «Невозможно активировать Face ID на этом iPhone». В большинстве случае для решения проблемы необходимо лишь перезагрузить смартфон.

Для перезагрузки iPhone X необходимо нажать клавишу повышения громкости, затем понижения, после чего удерживать кнопку блокировки в течение 10 секунд. Если же перезагрузка не помогла, рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple.

Версия iOS 11.2 вышла в субботу 2 декабря. Она исправляет ошибку, связанную с постоянной перезагрузкой смартфона, которая наступала лишь после 00:15 2 декабря, а также добавила поддержку быстрой беспроводной зарядки и денежных переводов Apple Pay Cash (не поддерживаются в России).