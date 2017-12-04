Журналист Антон Красовский признался в положительном ВИЧ-статусе

Журналист и телеведущий Антон Красовский признался, что у него положительный ВИЧ-статус. Об этом он рассказал в интервью Zag, запись которого опубликована в Facebook.

«Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди», — рассказал он.

Красовский отметил, что в России сейчас живет полтора миллиона человек с ВИЧ, но получают лекарства только 270 тысяч. Он добавил, что «основной котел эпидемии» в стране — инъекционные наркоманы, «которых никто не считает».

Красовский — директор благотворительного фонда «СПИД.ЦЕНТР». Журналист работал в издательском доме «КоммерсантЪ», интернет-портале «Яндекс», газете «Вечерняя Москва», на телеканале НТВ, был одним из создателей Kontr TV.