В США подросток на допросе назвал количество растленных им детей

Мать доставила 18-летнего сына Джозефа Бостона в полицейский участок калифорнийского города Риверсайда, после того, как тот признался ей в домогательствах к мальчикам восьми и четырех лет. Об этом сообщает издание New York Post.

На допросе в полиции Бостон сознался, что на протяжении нескольких лет домогался более 50 детей в разных городах США, в том числе и в Риверсайде.

Материалы по теме Страх и похоть в Массачусетсе Американскую пару судят за растление детей из Казахстана

Подростка арестовали по подозрению в совершении двух оральных половых контактах с лицами, не достигшими возраста 10 лет.

В конце ноября полиция американского штата Индиана арестовали подростка, который планировал взорвать школу. Ранее его отчислили из учебного заведения за сексуальные домогательства.