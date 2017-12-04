Будущий раввин из США осужден за вандализм в Освенциме

Окружной суд польского города Освенцима приговорил к году тюрьмы 17-летнего американца, нацарапавшего свое имя на стене в одном из бараков на территории концлагеря. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает Gazeta Krakowska.

Инцидент произошел 7 июля этого года, однако о нем стало известно только сейчас. Молодой человек решил отметить посещение мемориального комплекса, увековечив свое имя — Рафаэль — на одном из кирпичей барака B21.

Американца застал охранник музея, который передал вандала в полицию. В свое оправдание злоумышленник заявил, что увидел на стене надписи, оставленные другими посетителями, и решил добавить свое имя. После беседы в прокуратуре нарушителя отпустили.

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В свою очередь, BFMTV уточняет, что экскурсант — учащийся одной из религиозных школ, выпускники которой становятся раввинами. В ходе судебного процесса молодой человек был признан виновным в повреждении имущества, имеющего особое историческое и культурное значение.

Вандал, который не присутствовал на слушании, также должен будет заплатить сумму в тысячу злотых (238 евро) в пользу мемориального комплекса.

Концентрационный лагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) располагался в 60 километрах от Кракова. Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них — евреи. Впоследствии на территории лагеря открыли музей.