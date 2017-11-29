«Бухгалтер из Освенцима» отсидит четыре года в тюрьме

Суд немецкого города Целле в Нижней Саксонии постановил, что 96-летний Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер из Освенцима», может отбывать наказание в тюрьме. Об этом сообщает Spiegel.

В июле 2015 года Гренинга признали виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек без непосредственного участия в них, его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Адвокаты подали апелляцию, в которой указали, что Гренинг не может отбывать наказание из-за состояния здоровья, однако, как решил суд, мужчина сможет получать всю необходимую медицинскую помощь в тюрьме.

Гренинг служил в концентрационном лагере Освенцим с 1942-го по 1944 год. В его обязанности входил прием денег и ценностей, которые сдавали прибывшие узники. Затем собранные средства эсэсовец отправлял в Берлин.

Концентрационный лагерь Освенцим (или Аушвиц) располагался в 60 километрах от Кракова. Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. Впоследствии на территории лагеря открыли музей.