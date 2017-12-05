Минтранс рассудит Шереметьево и ОрВД по ситуации с задержками рейсов

Общественный совет при Минтрансе, ближайшее заседание которого состоится 12 декабря, обсудит ситуацию с массовой задержкой рейсов в московских аэропортах из-за непогоды, передает РИА Новости.

Этот вопрос пообещал поднять заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В частности, по данным РБК, снегопад в Москве 4 декабря привел к задержке и отмене в общей сложности более 400 рейсов в трех крупнейших аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Ранее газета «Коммерсантъ» отмечала, что массовые задержки рейсов наблюдались в аэропорту Шереметьево, тогда как остальные аэропорту МАУ работали без особых сбоев. При этом представитель Шереметьево заявил изданию, что аэропортовые службы не могли дать точную информацию о вылете, так как действовали «в сложнейших метеоусловиях по фактической погоде и в рамках ограничений пропускной способности по вылету, которые на три часа ввело ФГУП по ОрВД».

В свою очередь в «Аэрофлоте» «Ленте.ру» заявили, что 1 и 2 декабря вылет около 40 рейсов с пассажирами на борту был задержаны свыше двух часов. «Воздушные суда были готовы к полету, экипированы, заправлены, на них был загружен багаж и бортовое питание, на воздушных судах находились экипажи. Все операции по подготовке воздушных судов к вылету были завершены», — сказал пресс-секретарь перевозчика Максим Фетисов. «Длительность задержек обусловлена введенной процедурой ожидания разрешения на запуск двигателей. Поэтому КВС постоянно находились в ожидании от Шереметьево разрешения на буксировку со стоянки, запуск двигателей, руление и так далее. В свою очередь аэропорт зависел от загруженности воздушного движения и разрешений от Госкорпорации по ОрВД», — отметил он.

В самой корпорации сказали газете «Коммерсантъ», что работали «исходя из конкретной воздушной обстановки, состояния взлетно-посадочных полос».

В публикации газеты отмечалось, что взлетно-посадочные полосы в Шереметьево очищались по очереди, на подлете было много самолетов, которых диспетчеры сажали на работающую полосу, а суда в воздухе имеют приоритет, поскольку у них ограниченный остаток топлива. По данным «Газеты.ру», многочисленные задержки авиарейсов, в первую очередь, были связаны с тем, что Госкорпорация по ОрВД не ввела ограничение воздушного пространства в Шереметьево. источник издания подчеркнул, что пропускная способность «по воздуху» в Шереметьево составляет 45 операций, необходимо было заранее вводить ограничение до 30 операций. Это позволило бы аэропорту ограничить число взлет-посадок «на земле» и избежать массовой задержки рейсов.

2 декабря сообщалось, что из-за сильного снегопада в Москве задержали около 100 рейсов.