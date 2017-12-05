Минобороны объяснило потери российской армии

Министерство обороны прокомментировало статистику погибших российских военных, появившуюся в СМИ. В ведомстве отметили, что количество страховых случаев снижается, а 80 процентов из них приходятся на внеслужебное время. Заявление Минобороны публикует во вторник, 5 декабря, РБК.

Отмечается, что чаще всего в армии регистрируются несчастные случаи и бытовые травмы.

В ведомстве пояснили, что число застрахованных рассчитывается с учетом методики Минобороны для определения страховой компанией тарифа. По всем происшествиям выплаты производятся своевременно и полностью, подчеркнули в министерстве. «Кроме того, количество страховых случаев учитывает лиц, с момента увольнения которых с военной службы прошел год», — добавили в Минобороны.

Ранее 4 декабря принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» распространила документ с данными о смертях российских военнослужащих за последние пять лет. Эти цифры, пояснило издание, публикуются в качестве дополнения к информации о тендере на страхование военных в 2018-2019 годах. Согласно этим данным, в 2012 году умерло 630 служащих, в 2013-м — 596, в 2014-м — 790, в 2015-м — 626. Это относится и к призывникам, и к контрактникам, в том числе офицерам.