Спрос на билеты в Корею вырос после отстранения России от Олимпиады

Россияне проявили повышенный интерес к перелетам в Южную Корею за последние сутки. Об этом сообщил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, за последние сутки на сервисе зафиксировано более 1,5 тысячи поисковых запросов на билеты из городов России в Сеул на февраль 2018 года. Это превышает обычные показатели на 10-15 процентов.

«От совершения покупки любителей спорта, вероятно, останавливает сохраняющаяся неопределенность с участием наших спортсменов и высокая стоимость перелета», — отметил он.

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Билет из Москвы в Сеул туда-обратно на период Олимпийских игр в Пхенчхане, стоит не менее 40 тысяч рублей. Гинес отметил, что уже купленные билеты в данном направлении пользователи сервиса пока не возвращали.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Играх 2018 года. Спортсмены, сумевшие доказать свою непричастность к допингу, смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Зимняя Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в Пхенчхане. Город находится в 200 километрах от столицы Южной Кореи Сеула.