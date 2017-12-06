Авиапассажиров в США обучат технике реанимации

В аэропорту имени Джона Уэйна (Калифорния, США) появились три автомата, обучающих пассажиров технике непрямого массажа сердца. Инициатива принадлежит американской ассоциации кардиологов, сообщает ABC7.

«Пассажиры, ожидающие в аэропорту, всего за пять минут могут научиться технике непрямого массажа сердца. Мы гордимся, что в аэропорту имени Джона Уэйна можно легко приобрести навыки, которые могли бы спасти человеческие жизни», — сказала председатель округа Орандж Мишель Стил.

Аппарат оборудован сенсорным экраном, на котором транслируется видеоролик с техникой непрямого массажа сердца. После изучения пошаговой инструкции пассажиру предлагается применить навыки на резиновой модели человеческого торса. По результатам 30-секундного теста на экране появляется рекомендация по глубине и скорости надавливаний на область сердца.