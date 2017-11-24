Водитель попытался уберечь машину от эвакуации и умер

В центре Казани автомобилист умер от инфаркта, не пережив стресс из-за эвакуации его припаркованной в неположенном месте машины. Видеозапись произошедшего 23 ноября инцидента опубликовало издание KZNLIVE.

Камеры наблюдения парковки возле железнодорожного вокзала запечатлели момент смерти мужчины. На кадрах видно, как на стоянку приехали три эвакуатора, которые начали загружать неправильно припаркованные автомобили. Владелец одного из арестованных автомобилей побежал к нему и пытался договориться с работником службы эвакуации. Получив отказ, он отошел на пару метров, потом захотел вернуться обратно к своей машине и упал. Водитель эвакуатора подбежал к мужчине, но тот был уже мертв.

Издание уточняет, что погибший — руководитель частной компании 56-летний Герман Косарев. Предварительная причина его смерти — инфаркт из-за сильного эмоционального потрясения.