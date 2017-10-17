Москва откажется от услуг частных эвакуаторщиков из-за жалоб граждан

Правительство Москвы планирует в 2018 году создать единую городскую службу эвакуации, пишет «Коммерсантъ» во вторник, 17 октября.

Отказаться от работы с частными компаниями, занимающимися перемещением транспорта, мэрия решила из-за обилия жалоб граждан.

Вместо этого ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» АМПП проведет конкурс, победитель которого получит сервисный контракт на пять лет. Также город закупит 125 новых машин с манипуляторами.

По словам координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, смену собственника этих машин водители заметят, когда будут жаловаться на поцарапанную при погрузке машину. С частников, по его словам, взыскать средства сложнее, чем с АМПП. «Они быстрее реагируют и в ряде случаев компенсируют большие суммы», — рассказал он изданию.

До недавнего времени в городе работали 325 эвакуаторов, и 150 из них были частными. Однако в июне 2017 года мэрия расторгла контракт с компанией «Мосгорлогистик», и число машин с манипуляторами сократилось до 225.

Всего, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», столичные власти намерены потратить на создание парковочного пространства в течение ближайших трех лет 21 миллиардов рублей. Депутат Московской городской думы Степан Орлов считает такие траты для города оптимальными. «На первый взгляд, сумма кажется внушительной, однако при детальном анализе она вполне оправдана. Деньги рассчитаны на развитие парковок крупнейшего города Европы в течение трех лет. Кроме того, город собирается отказаться от услуг частных компаний и создать единую городскую службу эвакуации, поэтому в бюджете также учтены затраты на закупку эвакуаторов. Деньги также пойдут на строительство, организацию и благоустройство земельных участков под новые парковки, необходимых не только жителям столицы, но и автомобилистам из Подмосковья, которые каждый день приезжают сюда на работу», — подчеркнул депутат.