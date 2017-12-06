Россия возобновит авиасообщение с Египтом

В текущем месяце ожидается подписание соглашения между властями России и Египта о возобновлении авиасообщения между государствами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сказал: «Полагаю, что соглашение России и Египта о порядке использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры наших стран может быть подписано в течение декабря. Логично начинать реализацию таких проектов с начала календарного года».

Как уточнил Бондарев, договоренности по основным вопросам между правительствами государств уже достигнуты, предварительный текст двустороннего соглашения подготовлен, ожидается проведение юридической процедуры.

Предполагается, что рейсы из России будут совершать посадку во втором терминале Каира, где обеспечена максимальная безопасность пассажиров за счет современного оборудования.

Воздушное сообщение между Россией и Египтом не осуществлялось после теракта в 2015 году, когда в небе над Синайским полуостровом был сбит самолет авиакомпании «Когалымавиа», летевший рейсом из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа.