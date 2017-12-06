Саакашвили нагрубил британскому журналисту

Британский журналист Джона Фишер опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором бывший грузинский президент Михаил Саакашвили грубит ему. На записи корреспондент задает политику вопрос, собирается ли он сдаваться. В ответ Саакашвили советует ему «свалить» (get lost).

Журналист также отметил бурную реакцию в интернете, которую спровоцировало его видео.

6 декабря Саакашвили на Украине объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. Утром этого же для украинские силовики попытались взять штурмом палаточный лагерь у здания Верховной Рады в Киеве и задержать оппозиционера.