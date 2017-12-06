Украинские силовики потеряли Саакашвили в палаточном лагере

Украинские силовики попытались взять штурмом палаточный лагерь у здания Верховной рады в Киеве в попытке задержать бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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В ходе операции около 06:00 мск сотрудники полиции колонной зашли в лагерь, но встретили отпор митингующих. После серии столкновений с применением слезоточивого газа стражи порядка отступили.

Сам опальный политик в своем Facebook написал, что полицейские «хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей».

В настоящий момент сторонники Саакашвили строят баррикады.

Утром 5 декабря политик был задержан СБУ в центре Киева, но через несколько часов его освободили сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором находился Саакашвили, и взломали дверь машины, после чего вызволили бывшего грузинского президента.

