Умерла «погубившая» британского военного министра модель

Бывшая британская фотомодель Кристин Килер, известная также под прозвищем Мата Хари 60-х, умерла в возрасте 75 лет в одной из больниц Лондона. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на ее родственников.

Последние несколько месяцев Килер страдала от хронической обструктивной болезни легких. Как сообщил сын женщины, она скончалась в ночь на понедельник.

Кристин Килер стала известна в 1960-х годах, оказавшись в центре громкого шпионского скандала. В 1961 году она завязала непродолжительный роман с военным министром Великобритании Джоном Профьюмо. Позже выяснилось, что в то же время модель была в отношениях с помощником военно-морского атташе посольства СССР и сотрудником ГРУ Евгением Ивановым.

Вокруг Профьюмо разразился скандал, и он подал в отставку со всех постов. Считается, что этот скандал стал одной из причин поражения консерваторов на выборах 1964 года.