Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после стрельбы в полицейском общежитии, в результате которой погибли двое сотрудников правоохранительных органов. Об этом в среду, 6 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

По версии следствия, вечером 5 декабря в доме на улице Паскаля 36-летний мужчина выстрелил три раза в соседа, а затем попытался совершить суицид. Оба пострадавших были госпитализированы, но скончались в больнице от полученных ранений.

На места происшествия следователи нашли предсмертную записку покончившего с собой мужчины.

В СК не исключают, что причиной произошедшего мог быть бытовой конфликт.

Инцидент произошел в полицейском общежитии, отмечает газета «Комсомольская правда». Суицид совершил действующий сотрудник патрульно-постовой службы. Как выяснило издание, у него недавно скончалась жена, оставив его одного с двумя детьми. Полицейский просил перевести его в другой отдел или на более легкий график, чтобы он мог воспитывать детей, однако ему в этом отказали. У застреленного им 41-летнего коллеги тоже остались двое детей, а также больная раком супруга.

В нижегородском управлении МВД сообщили о начавшейся служебной проверке для выяснения всех обстоятельств произошедшего.