Физические упражнения в городе оказались бесполезными

Ученые Имперского колледжа Лондона и Университета Дьюка (США) выяснили, что загрязнение городского воздуха сводит к нулю положительный эффект от физических нагрузок. Статья специалистов опубликована в журнале The Lancet. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В двухлетнем исследовании приняли участие 119 человек в возрасте от 60 лет. Часть добровольцев страдала от хронической обструктивной болезни легких (40 человек) или ишемической болезни сердца (39 человек). Каждые 3-8 недель участники совершали двухчасовые прогулки в лондонском Гайд-парке или в оживленном районе Оксфорд-стрит. До и после прогулок исследователи измеряли степень одышки, кашля, хрипов, потоотделения, объем выходящего из легких воздуха и другие физиологические показатели.

Оказалось, что после прогулки в спокойном районе города состояние легких улучшалось в течение первого часа и длилось в течение суток. Прочность артериальных сосудов уменьшалась на 24 процента у здоровых людей и пациентов с обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и более чем на 19 процентов — у людей с ишемической болезнью сердца. Прогулки по Оксфорд-стрит принесли меньше пользы. У здоровых участников исследования жесткость артерий уменьшилась лишь на 4,6 процента, у добровольцев с ХОБЛ — на 16 процентов, с сердечными заболеваниями — на 8,6 процента.

Согласно выводам ученых, даже кратковременное воздействие выхлопных газов сильно снижает пользу, получаемую от двухчасовой физической активности. У испытуемых с ХОБЛ, которые гуляли по Оксфорд-стрит, кашель, хрипы и одышка были сильнее, чем у тех, кто прогуливался по Гайд-парку.

По словам исследователей, необходимо принять меры по снижению городского загрязнения. Это позволит улучшить состояние здоровья пожилых людей, ведущих физически активную жизнь.