Американские учителя рассказали о неумеющих читать школьниках

Учителя и учащиеся некоторых школ в Калифорнии подали в суд на Департамент образования штата, обвинив его в том, что за пять лет не было сделано ничего для того, чтобы научить учеников читать. Об этом сообщает New York Post.

По словам истцов, ситуация с уровнем грамотности в Калифорнии «ослабляет государство». Так, с 2015 года уровень знаний лишь одной пятой части от всего состава учеников с третьего по пятый класс соответствует стандартам.

Такая ситуация наблюдается как в государственных, так и в частных школах.

В Департаменте образования пока не прокомментировали иск, отметив, что в Калифорнии существуют «самые масштабные программы для учащихся из малообеспеченных семей». Так, по словам чиновников, ежегодно выделяется по 10 миллиардов долларов на обучение школьников английскому.

Калифорния — самый густонаселенный американский штат. Латиноамериканцы составляют 38,9 процента от всего населения, белые американцы — 37,7 процента.