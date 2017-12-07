Звезду российских ток-шоу Майкла Бома задержали в Москве

Американского журналиста Майкла Бома, являющегося постоянным гостем политических ток-шоу на российском телевидении, задержали в Москве, сообщает РЕН ТВ.

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По информации канала, у Бома не нашли московской регистрации.

Бом — гражданин США. По его собственному заявлению, он больше 20 лет работает в Москве, и подавал документы на получение российского гражданства.

На протяжении нескольких лет Бом является завсегдатаем политических шоу на российском ТВ. В частности, он регулярно выступает на Первом канале, «России 1», НТВ, «ТВ-Центре» и телеканале «Звезда».