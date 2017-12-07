Постоянно унижаемый на ток-шоу Майкл Бом рассказал о причине его «задержания»

Завсегдатай российских политических ток-шоу, американский журналист Майкл Бом сообщил, что правоохранительные органы его вовсе не задерживали. Утром к нему наведались оперативники вместе с двумя работниками паспортного стола и попросили проследовать за ними для написания объяснительной, сообщил Бом в Facebook.

По его словам, «все обошлось без наручников или "фейсом об пол"». У Бома проверили паспорт, визу и регистрацию, объяснив это «стандартной проверкой документов иностранцев». Затем его повезли в отделение.

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«Пришлось в отделении написать "объяснительную", хотя тоже странно: зачем "объяснительную" от меня, если не было нарушений с моей стороны? Регистрация у меня есть (сообщения в СМИ неправильные, когда написали, что я без регистрации). Жалко времени, конечно (полтора часа в целом потратил на это), но правило — есть правило», — пишет Бом, не поясняя, однако, что конкретно ему понадобилось объяснять.

Почему решили проверить именно Бома, ему не объяснили. Один из оперативников только пошутил, что Майклу придется ответить за санкции.

«В Москве десятки тысяч иностранцев — если не миллионы, если включить тех из бывших советских республик — а меня вычислили. Ну ладно. Может быть, они любители политических ток-шоу и просто хотели познакомиться лично?» — иронизирует иностранец.

Ранее 7 декабря РЕН ТВ сообщил, что Бома задержали из-за отсутствия регистрации в столице. Журналист — гражданин США, много лет живет в России и, по его словам, некоторое время назад подавал документы на соискание российского гражданства.

Бом часто появляется в политических шоу на российском ТВ. В частности, он регулярно выступает на Первом канале, «России 1», НТВ, «ТВ-Центре» и телеканале «Звезда», где его нередко подвергают унижениям как человека, представляющего Соединенные Штаты Америки.