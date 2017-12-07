Швейцарцы изумили покупателей ножом

На Amazon выставили на продажу швейцарский армейский нож с 87 складными элементами.

В описании указано, что нож имеет 141 функцию, идеально подходит для коллекционеров.

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В комментариях к товару пользователи начали придумывать шутки. «Я пытался постричь свои ногти, но в это время случайно починил маленький двигатель неподалеку. Было здорово», — написал один из них.

«Я забыл свой нож в кармане моих швейцарских армейских шорт, и когда моя жена бросила их в стирку, нож разобрал стиральную машину», — отметил другой.