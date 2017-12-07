Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака

Канадские ученые показали, что недорогой таблетированный сахароснижающий препарат метформин, который ранее американские ученые назвали самым перспективным препаратом для замедления старения, может быть эффективен в лечении рака молочной железы. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Специалисты изучили действие метформина на раковые клетки MCF7. Оказалось, что он препятствовал пролиферации клеток (разрастанию тканей путем деления). Ученые отметили, что метформин также замедлял или блокировал размножение раковых клеток, которые ранее проявляли невосприимчивость к доксорубицину — используемому в химиотерапии антибиотику.

Специалисты полагают, что метформин вполне можно рассматривать как средство профилактики и лечения раковых опухолей. Ученые планируют оценить продолжительность терапевтического эффекта от приема препарата.

Материалы по теме Сальто в иммортале Как люди пытаются победить старение и смерть: расследование «Ленты.ру»

Метформин назначают больным сахарным диабетом 2-го типа. Его суточная стоимость для таких пациентов в Великобритании оценивается в 0,15 доллара.

Ранее американские ученые назвали метформин одним из самых эффективных препаратов для замедления старения. Он увеличивает количество поступающего в клетки кислорода. Также специалисты из Кардиффского университета обнаружили, что у больных сахарным диабетом метформин в среднем увеличивал продолжительность жизни на восемь лет.