Наука и техника
 
Последние новости
Собчак высказалась о решении Путина участвовать в президентских выборах
Определено количество зажиточных россиян
Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака
Тренер «Спартака» объяснил крупнейшее поражение в истории клуба
Европейцы вошли в клинч с Трампом по вопросу о Святой земле
Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем
Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России

Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака

Перейти в «Мою Ленту»

Канадские ученые показали, что недорогой таблетированный сахароснижающий препарат метформин, который ранее американские ученые назвали самым перспективным препаратом для замедления старения, может быть эффективен в лечении рака молочной железы. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

Специалисты изучили действие метформина на раковые клетки MCF7. Оказалось, что он препятствовал пролиферации клеток (разрастанию тканей путем деления). Ученые отметили, что метформин также замедлял или блокировал размножение раковых клеток, которые ранее проявляли невосприимчивость к доксорубицину — используемому в химиотерапии антибиотику.

Специалисты полагают, что метформин вполне можно рассматривать как средство профилактики и лечения раковых опухолей. Ученые планируют оценить продолжительность терапевтического эффекта от приема препарата.

Метформин назначают больным сахарным диабетом 2-го типа. Его суточная стоимость для таких пациентов в Великобритании оценивается в 0,15 доллара.

Ранее американские ученые назвали метформин одним из самых эффективных препаратов для замедления старения. Он увеличивает количество поступающего в клетки кислорода. Также специалисты из Кардиффского университета обнаружили, что у больных сахарным диабетом метформин в среднем увеличивал продолжительность жизни на восемь лет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Metformin inhibits the development, and promotes the resensitization, of treatment-resistant breast cancer
В США впервые начнутся массовые испытания продлевающего жизнь препарата
Ибупрофен заподозрили в продлении жизни
Продолжительность жизни научились предсказывать по митохондриям
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04 6 декабря

Психическая чистка

Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
21:10 6 декабря

Детские игрушки оказались опасными для мозга

10:27 2 декабря

Samsung представила телефон-раскладушку дороже iPhone X

18:31 6 декабря

Перевернувший математику ученый победил бесконечность

Наука и техника00:0117 ноября

Пробила дно

Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
19:2318 ноября

Пуск улучшенной ракеты «Искандер-М» показали с расстояния 100 метров

00:15Сегодня

США прекратят разработку электромагнитной пушки

16:19 6 декабря

США спустили на воду эсминец будущего

Наука и техника00:0630 ноября
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
20:38 6 декабря

Подрядчик Минобороны назвал способ обойти западные санкции

13:04 6 декабря

Названа причина прекращения разработки российского «ядерного поезда»

06:5910 ноября

Найдена причина быстрого похудения

Россия
Владимир Путин Выбрал сцену
Путин идет в президенты. Первыми об этом узнали рабочие
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Дуйте к нам
Россию спасет конопля. Так считают те, кто растит ее профессионально
Расхитители 223 миллионов на военные стройки в Арктике получили условные сроки
Горбачев объяснил решение Путина баллотироваться историческими процессами
«Над нами навис перенаселенный Китай»
Кто убивает русскую деревню
Решение об изъятии детей у отрезавшей грудь екатеринбурженки пересмотрят
Все материалы
Мир
Фельдмаршал-смерть
Утопившего Йемен в крови диктатора убили его же союзники
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Европейцы вошли в клинч с Трампом по вопросу о Святой земле
Россия предложила США вместе повоевать в Ираке с ИГ
Конгресс США провалил импичмент Трампу
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
Судивший Милошевича и Младича трибунал в Гааге завершил работу
Все материалы
Бывший СССР
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
США назвали приоритет своей политики по конфликту на Украине
Порошенко узрел «руку Москвы» в освобождении Саакашвили
Раскрыты потери украинской армии в Донбассе
Пытавшегося вывезти 350 литров алкоголя россиянина задержали в Казахстане
Саакашвили объявили в розыск на Украине
Башню снесло
Украинские танкисты грозятся намотать ополченцев на гусеницы
Все материалы
Экономика
Свободное падение
Почему пора готовиться к новому глобальному кризису
Названы регионы с самыми низкими зарплатами в России
Определено количество зажиточных россиян
ЦБ засекретил информацию о банках из-за санкций
Путин подписал бюджет
Сотрудники «Аэрофлота» нашли пропавшую при выгрузке багажа таксу
В России резко подорожали помидоры и огурцы
Все материалы
Силовые структуры
Последний причал
Мощь и гордость российского флота в 1990-е распилили на куски
«Это были 90-е. Я просто жил по тем законам»
Эксклюзивный монолог «новосибирского маньяка». Его обвиняют в убийстве 19 женщин
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
В подмосковных Химках обстреляли перевозчиков конфет
Трое подростков под Петербургом зарубили топором совращавшего их мужчину
Российский полицейский убил себя и мешавшего ему совершить суицид коллегу
Россиянина осудили за обстрел полицейских, захват заложников и побег в платье
Все материалы
Наука и техника
Психическая чистка
Чем закончились попытки нацистов вывести сверхчеловека
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Пуск ракеты «Союз-2.1б»«Вы подарили всей стране праздник. Слава России!»
«Роскосмос» похоронил Восточный и российскую космонавтику
Детские игрушки оказались опасными для мозга
Замедляющая старение таблетка оказалась средством от рака
Перевернувший математику ученый победил бесконечность
США прекратят разработку электромагнитной пушки
Все материалы
Спорт
Ничья победа
Россия поедет на Олимпиаду без флага и гимна. Как после развала СССР
Докатились
Кто виноват в олимпийском позоре России
В пролете: Россию лишили Олимпиады
Мутко отстранили пожизненно, но спортсмены еще могут поехать в Корею
«Спартак» потерпел в Ливерпуле самое крупное поражение в истории
Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
МОК столкнулся с новой проблемой из-за отстранения россиян от Олимпиады
Путин нашел виноватых в отстранении России от Олимпиады
Все материалы
Культура
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
Девственная Россия
Кавказские девушки и извержения вулканов в объективе одного из лучших фотографов
Что смотреть зимой
Труп Сталина, последние джедаи и цирк уродов: 20 главных кинопремьер сезона
Стала известна судьба проданной за 400 миллионов долларов картины да Винчи
Названы лучшие книги о Боге
Объявлен самый скучный фильм всех времен
Назван самый высокооплачиваемый музыкант мира
Все материалы
Интернет и СМИ
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
«Мой батя — тот еще весельчак»
Сын «пьяного бати» о водке, безумных выкрутасах и досуге русского человека
Пожары в Калифорнии сравнили с адом на Земле
Представлена подробная инструкция по выживанию в ядерной войне
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект
Названы самые популярные ролики года
Все материалы
Ценности
Игра в машинки
Миллионеры поторгуются за BMW Стива Джобса с редким телефоном
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным
Эмили Ратаковски посоветовали одеться и найти нормальную работу
Названы самые продаваемые люксовые машины в России
Россияне потратили на автомобили полтора триллиона рублей
Болгары связали огромный шарф на все тело
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Грибок и боль
Что угрожает туристам в съемных квартирах
Грузия подсадит туристов на марихуану
Туристы признались в любви к Марокко за его «качественный гашиш»
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Полиция задержала индийца со зловонными носками
Работник аэропорта отремонтировал самолет клейкой лентой
Все материалы
Из жизни
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
«Больше всего я боялась инфекций»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в Гану
Американка удалила восемь килограммов кожи ради идеальной свадьбы
В сети назвали «темным колдовством» салат из сахара и жира
На дне Красного моря нашли осла в шляпе
Найден способ довезти бургеры до дома теплыми
Все материалы
Бык-обогатитель
Все, что нужно знать о первом кроссовере Lamborghini по имени Urus
КуИкс-Революция
Все, что нужно знать о Infiniti QX50 с революционным мотором
Пять метров практичности
Все, что нужно знать о самом большом кроссовере Subaru
Странные автомобили для странных рекордов
Самый узкий в мире электрокар, скоростной туалет и другие
Калифорниец стал самым неудачливым угонщиком
BMW X6 M приспособили для тяжелого бездорожья
Peugeot и Citroen построили «кренящийся» трехколесный гибрид
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы