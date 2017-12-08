Директор турфирмы оставила клиентов в аэропорту без билетов и путевок

Владелица башкирской турфирмы собрала с клиентов деньги за путевки, но не стала их приобретать и оформлять. Некоторые туристы узнали о том, что их обманули, только в аэропорту. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает ToDay News Ufa.

По вине директора компании «Натали Тур Стерлитамак» пострадали 27 человек. 38-летняя жительница Башкирии получила от них более 1,6 миллиона рублей в качестве платы за путевки в Доминикану, Таиланд, Эмираты и другие страны. Средства она потратила на себя.

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Отмечается, что с пятью клиентами договоры были заключены, с остальными жертвами мошенничества предпринимательница документы не подписывала. Билеты не приобретались, гостиницы не бронировались. Из полученной суммы официально 450 тысяч рублей были оформлены в виде заработной платы владелице фирмы.

Директора турфирмы признали виновной по статьям «Мошенничество в особо крупном размере», «Присвоение имущества», «Легализация (отмывание) денежных средств» и приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.