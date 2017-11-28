Бизнесмен из Башкирии три года насиловал школьниц

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя республики. В течение нескольких лет мужчина принуждал к действиям сексуального характера и насиловал школьниц в возрасте от 13 до 16 лет, сообщает Ufa1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, уголовное дело долгое время не могли возбудить из-за связей и социального положения подозреваемого — состоятельного бизнесмена. Ему вменяют шесть эпизодов преступлений, совершенных в период с 2009-го по 2012 год. Жертв он находил в социальных сетях.

Материалы по теме Развратно-поступательные движения Как в России вычисляют и ловят педофилов

«В большинстве своем у девочек были строгие родители, много денег на карманные расходы им не давали. А тут появлялся добрый дядя, говорил, что они красивые, просил присылать ему их интимные фотографии. За это обещал щедро вознаградить. Потом он приводил школьниц к себе домой, шантажировал и принуждал вступить с ним в интимную связь», — рассказал изданию источник.

Он добавил, что половые акты бизнесмен снимал на видео. Известно, что у подозреваемого есть супруга и двое детей — 14-летний сын и годовалая дочь.

Официального подтверждения данной информации в правоохранительных органах изданию получить не удалось.



