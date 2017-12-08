Якутские охотники раздавили медведя грузовиками, съели его и пошли под суд

Завершено расследование уголовного дела против трех мужчин по факту жестокого убийства медведя в Якутии. Оно передано в суд. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В декабре 2016 года в интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями «Урал». Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Проверку по этому факту проводили полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Позже возбудили уголовное дело.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, все подозреваемые в жестоком обращении с медведем установлены. Им вменяется совершение преступления по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 258 УК («Незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства»).

Отмечается, что обвиняемые, которые после расправы над медведем погрузили тушу животного в машину, доставили в лагерь, разделали и употребили в пищу, признали вину в полном объеме и возместили причиненный ущерб.