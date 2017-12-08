Международная федерация футбола (ФИФА) получит новые данные о допинге в российском футболе от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

По информации источника, встреча между представителями организаций запланирована на четверг, 14 декабря. Новые файлы появились в распоряжении WADA после того, как неназванный информатор предоставил агентству базу данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

6 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ФИФА следует запросить информацию у руководителя одной из комиссий МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте.

В ноябре адвокат информатора WADA Григория Родченкова заявил, что его клиент готов доказать причастность российских футболистов к государственной допинг-программе. По его словам, представители ФИФА могут обратиться к Родченкову в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок».

При этом СМИ сообщали, что федерация готова связаться с Родченковым. На данный момент доказательств применения футболистами допинга не найдено.