Американская ракета-убийца окажется полностью автономной

Новая американская противокорабельная ракета большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) использует стэлс-технологию от тяжелого стратегического бомбардировщика B-2. Об этом журналу Popular Mechanics сообщил менеджер проекта LRASM Джо Манчини из Lockheed Martin.

Ракета будет оснащена пассивной радиолокационной системой, в отличие от активной рассчитанной на прием внешних сигналов, а не их передачу. Это затрудняет обнаружение LRASM противником, которая анализирует его сигнал, что используется в системе наведения.

Материалы по теме Абсолютное возмездие Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне

Последняя основана на миниатюризации радиоэлектронных систем, примененных в B-2, а также истребителях F-22 и истребителях-бомбардировщиках F-35. Ракета получит широкоугольную сканирующую антенну и систему искусственного интеллекта, позволяющую автономно принимать решение об уничтожении цели, опираясь на электронную библиотеку кораблей.

Дальность полета LRASM составит более 900 километров, что в три раза выше, чем у действующей Harpoon. Одна новая ракета способна уничтожить корабль противника водоизмещением девять тысяч тонн.

В июле 2017 года Пентагон заявил о покупке 23 LRASM для самолетов ВВС и ВМС США. Принятие ракет на вооружение ожидается в 2018 году.