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Датчанин проиграл суд бобрам и должен выплатить компенсацию

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Житель Дании Финд Андерсен-Фрюдаль пытался получить компенсацию за испорченное имущество, но проиграл суд. Об этом сообщает портал The Local.

Андерсен-Фрюдаль подал иск против Датского агентства по охране природы и требовал выплатить 40 тысяч евро за испорченное землевладение. Как утверждал заявитель, бобры погрызли деревья и испортили озеро на его участке.

Но суд коммуны Хольстебро не принял доводов истца и обязал его выплатить четыре тысячи евро в качестве компенсации за судебные издержки. В решении суда сказано, что работники агентства уже исправили нанесенные повреждения.

Погрызшие деревья бобры относятся к редкому виду, всего в мире насчитывается около 200 особей. В район, где произошел инцидент, они были специально завезены в 1999 году.

В мае сообщалось, что Эстония намерена уничтожить построенные бобрами плотины на границе с Россией для предотвращения контрабанды.

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