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Массовая драка со стрельбой у пятигорского ночного клуба попала на видео

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В ночь на субботу, 9 декабря, около ночного клуба в Пятигорске произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте pyatigorsk_online.

«Охранник применил оружие и ранил человека, много очевидцев! Ничего не понятно! Кровь! Разбитые зеркала! Экстренная эвакуация всех гостей! Много полиции! Всех выводили через запасной выход!!! Информация неточная, кто именно стрелял. Но стрельба была и пострадавшие есть», — сообщили очевидцы произошедшего.

В сети также опубликована видеозапись инцидента. Драка произошла у заведения под названием «Даки» около полуночи.

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