Женщину застрелили в грудь в московском подъезде

На северо-востоке Москвы обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

Тело с огнестрельным ранением в области груди было найдено на лестничной площадке жилого дома по улице Санникова. Погибшей было 30 лет.

По признакам преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Полиция расследует дело.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», — говорится в сообщении.

Ранее в декабре стало известно, что в одну из московских больниц попала женщина с перемотанной скотчем головой, самостоятельно выбравшаяся из Москвы-реки.