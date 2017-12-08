Из Москвы-реки выбралась женщина с перемотанной скотчем головой

В одну из московских больниц попала женщина с перемотанной скотчем головой, самостоятельно выбравшаяся из Москвы-реки. Об этом в пятницу, 8 декабря, агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам медиков, 46-летняя пострадавшая сама пришла в больницу. Подробности произошедшего полиции выяснить не удалось, поскольку пациентку поместили в реанимацию с переохлаждением.

В начале декабря в одном из московских парков нашли тело молодого человека. Его голова была обмотана полиэтиленовой пленкой и скотчем.

Телесных повреждений судмедэксперты не обнаружили. По данным РЕН ТВ, мужчине был 21 год, он учился на помощника машиниста метро.